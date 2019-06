Во время своего брифинга 27 июня президент Украины Владимир Зеленский закатил настоящую истерику и жестко пропесочил министра иностранных дел страны Павла Климкина. Поводом стала ответная нота украинских дипломатов к российскому внешнеполитическому ведомству по поводу арестованных моряков.

Во время своего брифинга 27 июня президент Украины Владимир Зеленский закатил настоящую истерику и жестко пропесочил министра иностранных дел страны Павла Климкина. Поводом стала ответная нота украинских дипломатов к российскому внешнеполитическому ведомству по поводу арестованных моряков.Эмоциональное выступление Владимира Зеленского с трибуны запомнилось зрителям не только тем, что он напрямую обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить моряков, но и его крайне суровой оценкой деятельности Павла Климкина. Реакция была вызвана тем, что глава дипломатического ведомства даже не посоветовался с ним, составляя ответ российской стороне, от которого может зависеть судьба арестованных украинских моряков.Лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян в эфире программы "Время покажет" на Первом канале нашел простое объяснение подобной истерики. "Он напуган", – подчеркнул эксперт. Он добавил, что президент Украины может пребывать в двух состояниях – расслабленном и напуганном, и именно так он ведет себя во втором случае.Причины же страха также не составляют серьезной загадки – все дело в грядущих выборах в Верховную раду. "Он понимает, что его подставили по выборам круто. Ему моряки нужны, а Климкину моряки не нужны. Климкину нужно, чтобы у Зеленского моряков не было", – объяснил Кургинян.По его словам, для министра иностранных дел Украины не важны ни образ страны в мире, ни какие-то стратегические отношения, ни конкретный случай с моряками. "Он занимается тем, чтобы опустить этого клоуна. А клоун это понимает", – цитирует портал Regnum лидера движения "Суть времени".Таким образом, оба политика вряд ли сильно переживают за судьбу моряков, которых использовал для провокации Петр Порошенко. Единственное, что их волнует – как ситуация отразится на их рейтингах и к какому раскладу политических сил в новом парламенте приведет.Однако главной особенностью конфликта является то, что Владимир Зеленский решил вынести его на публику. "Все это могло происходить в его кабинете, куда должен был быть вызван Климкин, и ему должно было быть показано who is who (кто есть кто. – Прим. ред.)", – рассказал Кургинян.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на информацию о том, что Владимир Зеленский узнал о ноте украинского МИД из интернета отреагировала более лаконично, но вместе с тем и эмоционально. "Ааааааааааааааааааааааааааааааааааа", – написала она. "Я поняла – это электронное правительство на Украине заработало", – пошутила затем дипломат.Мнение пользователей Сети о произошедшем разделилось. Одни отстаивают правоту Павла Климкина – дескать, надо забрасывать Россию обвинениями и отказываться от диалога. Даже если от освобождение украинских моряков не приблизится ни на день, важно продемонстрировать свою принципиальную позицию. Другие склоняются на сторону Владимира Зеленского, мол, не стоит демонстративно портить отношения с Москвой, если есть возможность хотя бы попытаться найти компромисс.Российские же пользователи Сети предпочли и вовсе не занимать ничью сторону, а только наслаждаться зрелищем. Многие отметили, что произошедшая ситуация как нельзя лучше демонстрирует нежизнеспособность текущей политической системы на Украине.Напомним, во время брифинга 27 июня президент Украины обрушился с критикой на Павла Климкина за то, что Министерство иностранных дел страны направило ответную ноту российскому внешнеполитическому ведомству, не уведомив об этом его. "Я, президент Украины, не видел нашего ответа на ноту России, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины", – пожаловался он.Также воспользовался случаем, чтобы обратиться к Владимиру Путину с просьбой. "У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", – заявил он по поводу арестованных украинских моряков.Напомним, эпопея с украинскими моряками началась с того, что 25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины вторглись в территориальные воды России и направились в Керченский пролив. Суда были перехвачены российскими пограничными силами. В результате 24 украинских моряка были задержаны. Многие эксперты сочли, что ситуация возникла из-за провокации Петра Порошенко, которому был нужен повод для введения в стране военного положения.