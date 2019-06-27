Злоумышленник, воспользовавшись тем, что девочка была отвлечена игрой на площадке, похитил гаджет из ее рюкзака, лежавшего на скамейке...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Текстильщики задержали 44-летнего приезжего, подозреваемого в краже телефона у несовершеннолетней девочки.В территориальный отдел полиции поступило заявление от отца 9-летней девочки. Мужчина пояснил, что его дочь обнаружила пропажу мобильного телефона после того, как пришла с прогулки. Материальный ущерб составил более 53 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись тем, что девочка была отвлечена игрой на площадке, похитил гаджет из ее рюкзака, лежавшего на скамейке, после чего попытался сбыть похищенное в ломбарде.Следствием ОМВД России по району Текстильщики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18