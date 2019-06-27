Бари Алибасов выступил с ответом на информацию об инсценировке собственного отравления. Музыкальный продюсер обнародовал медицинский документ.

Бари Алибасов выступил с ответом на информацию об инсценировке собственного отравления. Музыкальный продюсер обнародовал медицинский документ.Настоящий скандал разразился вокруг Бари Алибасова, когда после двух недель в реанимации, утверждений, что он никогда не сможет нормально питаться, продюсер блистал на шоу Андрея Малахова. Немедленно появились слухи об инсценировке отравления. Тогда, чтобы доказать обратное, продюсер обнародовал выписку из медучреждения, где проходил лечение.Документ, оказавшийся в распоряжении , проанализировал гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев. Специалиста многое смутило в бумаге. "Почему в выписке только одна страница? Отсутствуют анализы: гастроскопия, рентген и так далее, которые бы подтверждали диагноз. Нет расписанного лечения и подписи врача, а это очень важно", – обратил внимание эксперт.Также специалист указал на диагноз – ожог пищевода 3-4 степени. "Это значит, что поражена вся толща пищевода и должны быть воспалительные изменения. По осмотру опять-таки ничего, одышки нет, частота дыхания в норме, осиплости голоса нет. Зато указано, что запах из рта (видимо, запах алкоголя) не ощущается, хотя обычно врачи такое не пишут. Указано, что пациент в тяжелом состоянии, но по всем признакам тяжелым его никак не назовешь, у него, кроме небольшой тахикардии, все в порядке", – объяснил медик.Эксперт сделал заключение, что страшный диагноз не подтвержден. "Прослеживается явное несоответствие. Скорее всего, там мог быть ожог максимум второй степени, но зачем-то нужно было диагноз утяжелить. А зачем, тут уж я не специалист..." – заключил врач.