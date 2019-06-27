В Иркутской области около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка. Сложная ситуация - в двух районах: Тайшетском и Нижнеудинском. Там затопило сотни домов.

В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка. Сложная ситуация — в двух районах: Тайшетском и Нижнеудинском. Там затопило сотни домов. Местным жителям предлагают временное размещение — однако особой необходимости в экстренной эвакуации нет. Угрозы жизни — не наблюдается, вода пока что только на уровне фундамента.По данным МЧС, в Нижнеудинском районе уровень воды в реке Уде составляет 385 сантиметров при критической норме 320 см. А в Тайшетском — в реке Бирюса — 482 сантиметра, при норме в 400. По прогнозам специалистов — ситуация может измениться и вода поднимется еще на 50-100 сантиметров. Сейчас на местах все ещё работают спасатели, сообщает телеканал "Россия 24".