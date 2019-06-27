Фигуранты были задержаны полицейскими сразу после совершенного преступления.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Муромского района 18 и 19 лет. Молодые люди обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).В апреле текущего года в вечернее время сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России «Муромский», находившиеся на маршруте патрулирования, обратили внимание на двух молодых людей, которые толкали машину «ВАЗ». Увидев патрульный автомобиль, граждане попытались скрыться, но были задержаны полицейскими.По версии следствия, фигуранты похитили припаркованную на соседней улице легковушку. В момент, когда злоумышленники отгоняли автомобиль от места парковки, чтобы в дальнейшем завести двигатель, они и были задержаны полицейскими.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.