В Художественном Театре прощаются с Народной артисткой России Аллой Покровской. В почетном карауле у гроба стоят ее коллеги и ученики. Каждый считает своим долгом подойти и выразить соболезнование сыну покойной – актеру Михаилу Ефремову.

В Художественном Театре прощаются с Народной артисткой России Аллой Покровской. В почетном карауле у гроба стоят ее коллеги и ученики. Каждый считает своим долгом подойти и выразить соболезнование сыну покойной – актеру Михаилу Ефремову.У Михаила Ефремова удивительная творческая семья! Дед – знаменитый оперный режиссер, народный артист СССР Борис Покровский. Бабушка – режиссер Молодежного театра Алла Некрасова. Отец – актер и педагог, худрук МХАТа имени Чехова Олег Ефремов. Всех их давно нет на свете, а сегодня не стало и мамы – прославленной актрисы и профессора Школы-студии МХАТ Аллы Покровской.Михаил Ефремов тяжело воспринял ее уход, хотя Алла Борисовна давно и тяжело болела, ей шел 82-й год жизни. Почерневший от горя, достойный своей великой матери сын сидел возле гроба и едва держался на ногах, когда приходилось встать, чтобы принять соболезнования. Он понял, что сегодня осиротел...Ему жали руки и говорили слова поддержки Александр Калягин, Лия Ахеджакова, Ирина Апексимова, Андрей Мягков, Владимир Машков, Сергей Женовач, Евгений Миронов и многие другие знаменитости.Напомним, Алла Борисовна Покровская страдала от "букета" болезней, связанных с печенью. 11 июня 2019 года она была доставлена в реанимацию одной из московских больниц, где находилась под присмотром специалистов. А 25 июня на 82-м году она скончалась жизни от заражения крови. Ее похоронят сред коллег-актеров на Троекуровском кладбище столицы.