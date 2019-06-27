Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook опубликовал радостное сообщение о решении американских властей поддержать санкции против проекта Северный поток-2. Политик пригрозил, что транзит российских энергоносителей в Европу по-прежнему придется осуществлять большей частью через украинскую территорию.

Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook опубликовал радостное сообщение о решении американских властей поддержать санкции против проекта "Северный поток-2". Политик пригрозил, что транзит российских энергоносителей в Европу по-прежнему придется осуществлять большей частью через украинскую территорию.Петр Порошенко успел из президента Украины превратиться в лидера партии "Европейская солидарность", которая только претендует на места в новом парламенте, однако своей "войны с Россией" из-за этого он не прекратил. Агрессивные и дерзкие высказывания в адрес восточного соседа и раньше поддерживали его рейтинг на плаву, поэтому в том, что он вернулся к ним в преддверии досрочных выборов в Верховную раду нет ничего удивительного.На этот раз политик решил пригрозить Москве тем фактом, что осуществлять транзит российского газа в Европу по-прежнему придется через территорию Украины. Дескать, полностью выключить столь нестабильный элемент из схемы поставок не получится из-за проблем со строительством "Северного потока-2". А уж о том, чтобы такие проблемы возникли, позаботятся уже США."Важный шаг Вашингтона, где на уровне Комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США поддержали перспективу санкций против "Северного потока-2", – написал Петр Порошенко на своей странице в Facebook. Примечательно то, как бывший президент Украины трактует желание американских властей затормозить строительство прямого газопровода из России в Евросоюз.Пока эксперты в один голос говорят, что США пытаются навязать европейцам поставки своего дорогого сжиженного газа, для чего совсем не рыночными методами борются с конкурентами, а также пытаются ударить по экономической независимости России, у совсем другой взгляд на происходящее. По его словам, друзья Украины борются против "коварных намерений Кремля подорвать экономическую безопасность Европы"."Взять в газовую осаду ни Украину, ни ЕС у Москвы не выйдет!", подчеркнул Петр Порошенко.Политик добавил, что за те пять лет, что он находился у власти, был достигнут высокий уровень стратегического партнерства Киева и Вашингтона. У аналитиков, отметим, другой взгляд на этот вопрос. По мнению многих экспертов, американские власти используют Украину как своеобразный таран, причем направляют его не только против России, но и против стран Евросоюза. При этом ни раз высказывался о европейском пути страны, которую он некогда возглавлял.