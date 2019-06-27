Порой кажется, что у звезд не бывает спокойных минут. В их жизни непрерывно разгораются новые страсти и скандалы. Чтобы вы не пропустили самые важные сплетни и слухи из мира знаменитостей, Дни.ру собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 июня 2019 года.

Порой кажется, что у звезд не бывает спокойных минут. В их жизни непрерывно разгораются новые страсти и скандалы. Чтобы вы не пропустили самые важные сплетни и слухи из мира знаменитостей, "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 июня 2019 года.В четверг, 27 июня, певица Алсу празднует день рождения. Друзья и коллеги артистки делятся добрыми историями из жизни звезды. Однако зрители, как выяснилось, до сих пор не могут забыть скандал, разразившийся вокруг победы Микеллы Абрамовой на шоу "Голос.Дети".Артистка целый час провела вместе со своей 14-летней поклонницей Альдоной. В раннем возрасте девочке поставили диагноз "саркома", и сейчас она живет в хосписе. Исполнительница подарила подростку диск с автографом. Однако читатели отнеслись скептически к этой истории. Судя по всему, скандал с участием ее дочери не скоро забудется. "Попытка отбелить Алсу не удалась", "Все старается выглядеть белой и пушистой! А, без пиара о своей "благотворительности" ну никак нельзя", – написали пользователи.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 июня 2019 года, читайте в и специальных .