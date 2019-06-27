Пранкер Владимир Кузнецов, более известный как Вован, планирует участвовать в сентябрьских выборах в Московскую городскую думу. Неожиданную новость сообщил его коллега Алексей Столяров (Лексус).

Пранкер Владимир Кузнецов, более известный как Вован, планирует участвовать в сентябрьских выборах в Московскую городскую думу. Неожиданную новость сообщил его коллега Алексей Столяров (Лексус).По словам Столярова, к ним поступило много обращений.Граждане просили известных пранкеров разобраться с недобросовестнымичиновниками, управляющими компаниями и застройщиками, сообщает РИА Новости.Решить проблемы простых людей и влиять на политику проще,находясь внутри системы, уверен Столяров. Он напомнил, что с помощью пранковуже решались некоторые проблемы. "Поэтому один из нас в этой студиивыдвигается в Мосгордуму – это Владимир", – подчеркнул Лексус.Как напомнил Кузнецов, их с коллегой нередко критиковали зазвонки президентам Франции, Украины и Турции. При этом в нашей стране такженемало проблем, которые нужно решать, подчеркнул пранкер. По его словам, он ужезарегистрировался кандидатом и начал собирать подписи.Владимир Кузнецов в течение трех лет (с 2011 по 2014-й)признавался лучшим пранкером России. Его телефонные розыгрыши АлександраЛукашенко, Михаила Саакашвили, Виталия Кличко и других известных деятелейполитику, культуры и искусства прогремели на всю страну и далеко за еепределами.Выборы в Московскую городскую думу пройдут в единый деньголосования 8 сентября 2019 года. Новый состав столичного парламента будетформироваться по мажоритарной системе – горожане выберут 45 депутатов в 45московских одномандатных округах.Срок полномочий депутатов Мосгордумы – пять лет. Новыйсостав столичного парламента будет работать до 2024 года. В настоящий моментМосковскую городскую думу возглавляет Алексей Шапошников.Ранее столичный избирком сформировал список из трех округов,где будет проводиться эксперимент по электронному волеизъявлению: Крюково,Старом Крюково, Матушкино, Савелки, Силино (округ №1), Бибирево, Северный,Лианозово (№2), а также Южное и Центральное Чертаново (№3). Округа выбрали самимосквичи на портале "Активный гражданин".