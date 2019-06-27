Пранкер Владимир Кузнецов, более известный как Вован, планирует участвовать в сентябрьских выборах в Московскую городскую думу. Неожиданную новость сообщил его коллега Алексей Столяров (Лексус).
Пранкер Владимир Кузнецов, более известный как Вован, планирует участвовать в сентябрьских выборах в Московскую городскую думу. Неожиданную новость сообщил его коллега Алексей Столяров (Лексус).
По словам Столярова, к ним поступило много обращений.
Граждане просили известных пранкеров разобраться с недобросовестными
чиновниками, управляющими компаниями и застройщиками, сообщает РИА Новости.
Решить проблемы простых людей и влиять на политику проще,
находясь внутри системы, уверен Столяров. Он напомнил, что с помощью пранков
уже решались некоторые проблемы. "Поэтому один из нас в этой студии
выдвигается в Мосгордуму – это Владимир", – подчеркнул Лексус.
Как напомнил Кузнецов, их с коллегой нередко критиковали за
звонки президентам Франции, Украины и Турции. При этом в нашей стране также
немало проблем, которые нужно решать, подчеркнул пранкер. По его словам, он уже
зарегистрировался кандидатом и начал собирать подписи.
Владимир Кузнецов в течение трех лет (с 2011 по 2014-й)
признавался лучшим пранкером России. Его телефонные розыгрыши Александра
Лукашенко, Михаила Саакашвили, Виталия Кличко и других известных деятелей
политику, культуры и искусства прогремели на всю страну и далеко за ее
пределами.
Выборы в Московскую городскую думу пройдут в единый день
голосования 8 сентября 2019 года. Новый состав столичного парламента будет
формироваться по мажоритарной системе – горожане выберут 45 депутатов в 45
московских одномандатных округах.
Срок полномочий депутатов Мосгордумы – пять лет. Новый
состав столичного парламента будет работать до 2024 года. В настоящий момент
Московскую городскую думу возглавляет Алексей Шапошников.
Ранее столичный избирком сформировал список из трех округов,
где будет проводиться эксперимент по электронному волеизъявлению: Крюково,
Старом Крюково, Матушкино, Савелки, Силино (округ №1), Бибирево, Северный,
Лианозово (№2), а также Южное и Центральное Чертаново (№3). Округа выбрали сами
москвичи на портале "Активный гражданин".