Принц Уильям поддержит выбор своих детей, независимо от того, какой будет их сексуальная ориентация. Герцог Кембриджский перенервничал, отвечая на вопрос журналистов.

Принц Уильям поддержит выбор своих детей, независимо оттого, какой будет их сексуальная ориентация. Герцог Кембриджский перенервничал,отвечая на вопрос журналистов.Принц Уильям посетил организацию The Albert Kennedy Trust.Она занимается оказанием помощи бездомным представителям ЛГБТ-сообщества.Герцог Кембриджский посочувствовал своим собеседникам, отметив, что знает,какое они испытывают давление со стороны общества.Принц Уильям признался, что нервничает, отвечая на на вопросотносительно сексуальной ориентации своих детей – но не из-за того, что его сынможет стать геем. "Я нервничаю не потому, что я беспокоюсь о том, будет ликто-то из них геем", – заявил Уильям. И пояснил, что его беспокоит реакцияобщественности на возможное решение наследника, передает ITV News.Тем временем найдено объяснение странному поведениюгерцогини Кембриджской, которая часто держится за живот и выглядит утомленной.Оказывается, Кейт Миддлтон вовсе не беременна, как предположили СМИ, а больна.Жена страдает от морской болезни. По этой причине Миддлтоночень плохо переносит езду в карете.Врачи говорят, что пока не существует способа побороть болезнь супруги . Однако медики активно работают над этой проблемой.