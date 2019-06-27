У обеих погибших остались маленькие дети

У обеих погибших остались маленькие детиВ полицию обратилась жительница Покрова, сообщив, что вечером 21 июня ее 16-летняя дочь ушла из дома и не вернулась.Правоохранители раскрыли обстоятельства безвестного исчезновения несовершеннолетней, а также её знакомой – 26-летней девушки. По подозрению в убийстве задержали 27-летнего мужчину.Выяснилось, что 21 июня девушки отдыхали в ночном клубе, около заведения в автомобиле их ждал знакомый. К утру несовершеннолетняя и ее приятельница вышли из клуба, сели в машину и поехали кататься по городу.В какой-то момент между знакомыми произошёл конфликт, который, со слов подозреваемого, возник из-за поведения девушек. Мужчина уехал за город в лесной массив и задушил обеих девушек.У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, вторая девушка также воспитывала малолетнего ребенка.Расследование продолжается.