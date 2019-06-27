Певица Кристина Есаян раскритиковала шоумена Рустама Солнцева, который на своем YouTube-канале ранее назвал исполнительницу хитов Солнышко мое, вставай и Чашку кофею, алкоголичкой, которая пьет все, что попало. Она уверена, что Марина Хлебникова не заслуживает такого отношения к себе.

Певица раскритиковалашоумена Рустама Солнцева, который на своем YouTube-канале ранее назвалисполнительницу хитов "Солнышко мое, вставай" и "Чашку кофею", алкоголичкой,которая пьет все, что попало. Она уверена, что Марина Хлебникова не заслуживаеттакого отношения к себе.В беседе с "Дни.ру" Есаян заявила, что Солнцев слишкоммного на себя берет. "Клеветать и порочить имя другого человека, не знаячеловека лично – это как понимать?" – возмутилась артистка."Солнцев, ты что, свечку держал? Или ты живешь с МариноХлебниковой, чтобы вот так на всю страну заявлять, что она зависимый алкоголик?Откуда ты это взял? Кто дал право очернять эту замечательную певицу?" -негодует Есаян.По мнению певицы, если у Марины Хлебниковой и есть какие-топроблемы, то это ее сугубо личные дела, которые она может решить безкомментариев Рустама Солнцева. "Вместо того, чтобы лить грязь, займись собой!Или же, если ты обсуждаешь кого-то, говори, пожалуйста, по факту!" – обратиласьк шоумену певица.Кристина Есаян считает, что Марине Хлебниковой нужнопомочь делом, а не пустыми разговорами. "Я хочу обратиться к президенту: надопомочь . Если у человека беда происходит в жизни, надопротянуть руку", – умоляет исполнительница Владимира Путина.Отметим, что после эфира шоу "Привет, Андрей!" нателеканале "Россия-1", в котором гостьей стала в том числе ,многие посчитали, что певица очень плохо выглядит. Некоторые сочли, что если звездаможет свести себя в могилу раньше времени, если будет вести нездоровый образжизни.