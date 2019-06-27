Певица Кристина Есаян раскритиковала
шоумена Рустама Солнцева, который на своем YouTube-канале ранее назвал
исполнительницу хитов Солнышко мое, вставай и Чашку кофею, алкоголичкой,
которая пьет все, что попало. Она уверена, что Марина Хлебникова не заслуживает
такого отношения к себе.
Певица раскритиковала
шоумена Рустама Солнцева, который на своем YouTube-канале ранее назвал
исполнительницу хитов "Солнышко мое, вставай" и "Чашку кофею", алкоголичкой,
которая пьет все, что попало. Она уверена, что Марина Хлебникова не заслуживает
такого отношения к себе.
В беседе с "Дни.ру" Есаян заявила, что Солнцев слишком
много на себя берет. "Клеветать и порочить имя другого человека, не зная
человека лично – это как понимать?" – возмутилась артистка.
"Солнцев, ты что, свечку держал? Или ты живешь с Марино
Хлебниковой, чтобы вот так на всю страну заявлять, что она зависимый алкоголик?
Откуда ты это взял? Кто дал право очернять эту замечательную певицу?" -
негодует Есаян.
По мнению певицы, если у Марины Хлебниковой и есть какие-то
проблемы, то это ее сугубо личные дела, которые она может решить без
комментариев Рустама Солнцева. "Вместо того, чтобы лить грязь, займись собой!
Или же, если ты обсуждаешь кого-то, говори, пожалуйста, по факту!" – обратилась
к шоумену певица.
Кристина Есаян считает, что Марине Хлебниковой нужно
помочь делом, а не пустыми разговорами. "Я хочу обратиться к президенту: надо
помочь . Если у человека беда происходит в жизни, надо
протянуть руку", – умоляет исполнительница Владимира Путина.
Отметим, что после эфира шоу "Привет, Андрей!" на
телеканале "Россия-1", в котором гостьей стала в том числе ,
многие посчитали, что певица очень плохо выглядит. Некоторые сочли, что если звезда
может свести себя в могилу раньше времени, если будет вести нездоровый образ
жизни.