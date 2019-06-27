В рамках заседания Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве рассмотрен вопрос совершенствования деятельности подразделений по вопросам миграции...

В рамках заседания Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве рассмотрен вопрос совершенствования деятельности подразделений по вопросам миграции.Открывая заседание, начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов отметил, что на данное подразделение возложен обширный спектр задач, и в том числе выработка инициатив по регулированию миграционных вопросов: «Полагаю, что в ходе сегодняшнего заседания мы обсудим вопросы, решение которых повысит качество работы органов внутренних дел».Перед участниками выступил начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Дмитрий Сергиенко, который отчитался о работе подразделения за истекший период текущего года.Число прибывающих иностранных граждан неуклонно растет и за последний год увеличилось почти на 13,2%, что составило свыше 1 млн 599 тыс. человек. На постоянной основе проводится мониторинг сведений по постановке на миграционный учет иностранных граждан и наблюдается положительная тенденция к их нахождению в столичном регионе на законных основаниях, что свидетельствует о легализации пребывания данной категории лиц.Сотрудниками столичной полиции осуществляется комплекс мероприятий по борьбе с незаконной миграцией, усиление государственного контроля над въездом, пребыванием и выездом иностранных граждан на территории Российской Федерации.Одним из важнейших направлений деятельности подразделения является профилактика фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан в жилом секторе и по юридическим адресам столицы.Общее количество административных правонарушений, выявленных подразделениями по вопросам миграции Главка, увеличилось на 6,4%. Правонарушения режима пребывания, незаконного осуществления и привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан чаще всего выявляется на объектах строительства, жилищно-коммунального хозяйства и торговли, промышленных предприятиях, производственных баз, а также в гостиничном комплексе.Помимо работы с иностранными гражданами данное подразделение выполняет еще одну важную функцию – предоставление государственных услуг населению. Подразделениями по вопросам миграции в городе Москве предоставляются 17 государственных услуг, исполняются 6 государственных функций по реализации законодательства Российской Федерации.В настоящее время самая востребованная – выдача заграничных паспортов. Заявления о выдаче загранпаспорта составляют 68,6% от общего объема электронных заявлений по всем видам услуг.Дмитрий Сергиенко отметил, что данная сфера находится под пристальным контролем: «Государственные услуги – это та область деятельности органов внутренних дел, с которой гражданин сталкивается наиболее часто и во многих жизненных ситуациях. От того, какое впечатление останется у человека после посещения наших подразделений, во многом зависит, как общество будет оценивать всю систему МВД России в целом».Также был рассмотрен ряд законодательных актов, направленных на ликвидацию пробелов, которые позволяли отдельным гражданам и организациям злоупотреблять недостаточной определенностью ситуации.Дмитрий Сергиенко проинформировал об изменениях в порядке постановки на учет, приеме в гражданство Российской Федерации, в том числе лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Члены Общественного совета отметили важность обсуждаемой темы, в ходе дискуссии по возникающим вопросам были приняты соответствующие решения. В завершение мероприятия Олег Баранов поблагодарил членов Общественного совета за конструктивный диалог и сотрудничество.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве