Инициативу предложило Минэкономразвития. Введение контроля за расходами россиян объясняют борьбой с теневой экономикой.

Инициативу предложило Минэкономразвития. Введениеконтроля за расходами россиян объясняют борьбой с теневой экономикой.Министерствоэкономического развития готовит предложения о введении контроля за расходамифизических лиц. Об этом заявила на конференции замдиректора департаментаинвестиционной политики Минэкономразвития России Бэлла Панина.Она признала, что это довольно "трепетная тема". По словамПаниной, подходить к ней нужно очень аккуратно. "Но первый шаг выявлениятеневого дохода – это контроль соотношения доходов и расходов", – цитируетпредставителя Минэкономразвития РИА Новости.Идея министерствазаключается в том, что если человек тратит намного больше, чем зарабатывает официально,возможно, у него есть неучтенные доходы. В таком случае с них должен бытьуплачен подоходный налог.Один из чиновников финансово-экономического блокаправительства признал, что пока больше вопросов, чем решений. По его словам, к теме контроля за расходами россиян нельзя подходить только с точки зрения доходовбюджета.Напомним, в 2006 годусообщалось, что в Минфине и Федеральной налоговой службе (ФНС) обсуждаетсяидея контроля за крупными расходами россиян. Тогда целью введения меры называлиборьбу с серыми зарплатами.