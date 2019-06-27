Инициативу предложило Минэкономразвития. Введение
контроля за расходами россиян объясняют борьбой с теневой экономикой.
Инициативу предложило Минэкономразвития. Введение
контроля за расходами россиян объясняют борьбой с теневой экономикой.
Министерство
экономического развития готовит предложения о введении контроля за расходами
физических лиц. Об этом заявила на конференции замдиректора департамента
инвестиционной политики Минэкономразвития России Бэлла Панина.
Она признала, что это довольно "трепетная тема". По словам
Паниной, подходить к ней нужно очень аккуратно. "Но первый шаг выявления
теневого дохода – это контроль соотношения доходов и расходов", – цитирует
представителя Минэкономразвития РИА Новости.
Идея министерства
заключается в том, что если человек тратит намного больше, чем зарабатывает официально,
возможно, у него есть неучтенные доходы. В таком случае с них должен быть
уплачен подоходный налог.
Один из чиновников финансово-экономического блока
правительства признал, что пока больше вопросов, чем решений. По его словам, к теме контроля за расходами россиян нельзя подходить только с точки зрения доходов
бюджета.
Напомним, в 2006 году
сообщалось, что в Минфине и Федеральной налоговой службе (ФНС) обсуждается
идея контроля за крупными расходами россиян. Тогда целью введения меры называли
борьбу с серыми зарплатами.