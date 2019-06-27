Евгений Алдонин взял на себя воспитание дочери Веры после смерти его экс-жены Юлии Началовой. Спортсмен увез наследницу в Турцию.

Евгений Алдонин взял на себя воспитание дочери Веры после смерти его экс-жены Юлии Началовой. Спортсмен увез наследницу в Турцию.После того, как умерла Юлия Началова, к ее дочери Вере приковано внимание множества СМИ. Вначале девочка держалась в тени, и лишь на днях дала интервью в передаче Дмитрия Борисова "Пусть говорят", где со слезами на глазах рассказала о своей маме.Несмотря на развод, с Верой регулярно общался ее отец, футболист Евгений Алдонин. После смерти Юлии Началовой именно он взял девочку к себе, несмотря на то, что давно состоит в другом браке и воспитывает малолетнего сына Артема. А недавно все вместе они отправились в Турцию. В своих аккаунтах в социальной сети Instagram Евгений Алдонин и его супруга Ольга выкладывают фотографии и видеозаписи с отдыха.Так, жена спортсмена опубликовала ролик, на котором запечатлела уезжающих на водном мотоцикле Евгения и Веру, а также оставленного ими на берегу маленького сына Артема. Мальчик закатил настоящую истерику, а Ольга попыталась его успокоить, объяснив, что папа скоро вернется. И действительно, немного покатавшись, Алдонин с дочкой от Началова причалили к берегу.В Сети с юмором отнеслись к видео. "Вера разваливает семью))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Ой как растроился малыш", "Ахахах смешной", "Какая дружная семья!" – высказались комментаторы. Интересно, что на своей страничке предпочел ограничиться лишь фотографией, сделанной во время поездки.Напомним, певица умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы стало обширное заражение крови. Популярную исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище.