Компания Норникель провела презентацию отчета устойчивого развития. В прямом эфире и в формате открытого обсуждения компания поделилась своей публичной нефинансовой отчетностью за 2018 год. В организации уверены: устойчивое развитие - осознанная необходимость для успешного бизнеса XXI века.

Компания "Норникель" провела презентацию отчета устойчивого развития. В прямом эфире и в формате открытого обсуждения компания поделилась своей публичной нефинансовой отчетностью за 2018 год. В организации уверены: устойчивое развитие — больше не дополнительная опция, а осознанная необходимость для успешного бизнеса XXI века. Дискуссия о новых подходах к социальным и экологическим проектам в бизнес-среде собрала на площадке "Благосферы" целую команду экспертов и журналистов."Сам подход устойчивого развития предусматривает то, что компания смотрит не только на текущие финансовые показатели. Это как раз требует подхода к людям и подхода к территориям. Система и концепция устойчивого развития в принципе предусматривает такой эффект домино, что любая компания, которая соответствует этим принципам, будет то же самое требовать от своих клиентов-поставщиков. И поэтому складывается своя экосистема, где все компании исповедуют один и тот же принцип", — считает директор департамента маркетинга Антон Берлин, открывший дискуссию своим выступлением об общих направлениях деятельности сфере устойчивого развития.Одним из важных блоков дискуссии стал разговор об экологической ответственности и проектах, реализуемых в компании в этом направлении. Акцент на это направление сделал статс-секретарь, вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления Дмитрий Пристансков."Мы являемся участниками национального проекта "Экология", подпроектом федерального проекта "Чистый воздух". В конце прошлого года был утвержден комплексный план о снижении выбросов в окружающую среду. В частности, к 2024 году в рамках реализации "Серного проекта". Это самый масштабный проект, затратный: более 130 миллиардов рублей будет вложено в модернизацию производства и экологизацию района. В рамках реализации этого проекта выбросы диоксида серы, как мы надеемся, должны снизиться более чем на 75% по сравнению с 2017 годом. Это одна из масштабных задач. В том числе и на Кольской ГМК, и в Мурманской области мы реализуем проект по реконфигурации производства, внедряем уже доступные технологии", — рассказал Пристансков.Поговорили и о другой важной мировой тенденции — установлении отношений между компаниями и их работниками. Один из ключевых факторов успеха в устойчивом развитии любого бизнеса является вклад в человеческие ресурсы. И речь идет совсем не о зарплатах. Современные работники ценят не только материальное вознаграждение: для них важно заниматься важным и нужным делом, которое оставляет достаточно времени для всестороннего развития. О том, как компания отвечает на этот вызов, рассказала старший вице-президент, руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Лариса Зелькова."Новые поколения не хотят жить, чтобы работать. Они хотят, чтобы у них были возможности, силы и время тратить себя на что-то еще, кроме работы. У нас есть интересный опыт поддержки волонтерских и общественных проектов, которые наши сотрудники и жители городов реализуют на наших территориях. Мы сделали грантовую программу для социального предпринимательства и надеемся, что она спровоцирует некоторых наших работников посмотреть в эту сторону. Мы движемся в сторону, когда компания — источник экспертизы и ресурсов, но есть и встречная готовность делать что-то важное и нужное. Тогда эти взаимные интересы при помощи ресурсов и возможностей могут быть реализованы", — надеется старший вице-президент "Норникеля".За полтора часа дискуссии успели обсудить все, что сделано за прошедший год, и поделиться планами на будущее. Такой формат обсуждения с трансляцией в прямом эфире был опробован в первый раз и, видимо, станет ежегодной практикой.