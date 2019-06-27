Развитие и укрепление сотрудничества законодателей России и Молдавии обсудили в четверг, 27 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава парламента Молдавии Зинаида Гречаный. Председатель нижней палаты выразил надежду, что эта встреча придаст импульс отношениям двух стран.
Развитие и укрепление сотрудничества законодателей России и Молдавии обсудили в четверг, 27 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава парламента Молдавии Зинаида Гречаный. Председатель нижней палаты выразил надежду, что эта встреча придаст импульс отношениям двух стран.
Посещение России – первый официальный визит для Гречаный в
качестве спикера молдавского парламента. Этот факт отметил в беседе со своей
коллегой спикер Госдумы. "Вы приехали к своим друзьям в Россию, которая
искренне и много делает для того, чтобы в Республике Молдова был мир и
процветание", – сказал Володин.
Через парламенты народы общаются друг с другом, поэтому
крайне важно, чтобы у законодателей двух стран выло взаимопонимание, подчеркнул
председатель нижней палаты. Он выразил надежду, что укрепление межпарламентского взаимодействия придаст
импульс сотрудничеству Москвы и Кишинева в целом.
Володин напомнил, что долгое время между законодательными
органами двух стран отсутствовал диалог, что вредило обеим сторонам. Он призвал свою молдавскую коллегу обсуждать актуальные вопросы в
отношениях России и Молдавии.
В свою очередь Зинаида Гречаный поблагодарила Россию за
поддержку, которую она оказала Молдавии в ходе недавнего политического кризиса
в республике. Сотрудничество должно развиваться не только между парламентами в целом, но и на
уровне фракций, а также в рамках недавно заработавшей межправительственной
комиссии, сказала законодатель.
По ее словам, многое для развития отношений Москвы и
Кишинева делают президенты России и Молдавии Владимир Путин и Игорь Додон.
Вопросов для обсуждения у двух стран накопилось
действительно немало. Один из них – энергетический. Гречаный выразила
уверенность, что общими усилиями Россия и Молдавия договорятся о поставках газа
через Украину.
Крайне важен для Кишинева и доступ своих товаров на
российский рынок сбыта, подчеркнуал глава республиканского парламента.
"Надо, чтобы эти товары продвигались свободно, не по каким-то спискам.
Самое главное, чтобы было качество, и это в наших интересах", – отметила
законодатель.
После переговоров с Вячеславом Володиным Зинаида Гречаный
выступила на пленарном заседании нижней палаты. Обращаясь к российским
парламентариям, политик констатировала, что сбой в отношениях двух стран почти
преодолен.
По ее словам, Россия и Молдавия должны укреплять
сотрудничество в энергетике и сфере инвестиций, а также вместе работать над
решением вопроса Приднестровья в интересах людей по обеим берегам Днестра.
Также Гречаный призвала укреплять взаимодействие Москвы и Кишинева в культурной
и образовательной сферах, выстраивать диалог по вопросу защиты молдавских
трудовых мигрантов.
В конце выступления политик поблагодарила депутатов Госдумы
за сотрудничество.
Кресло спикера парламента Молдавии Зинаида Гречаный заняла в
начале июня. Это произошло после формирования коалиции между поддерживающей
президента Игоря Додона Партией социалистов и проевропейским блоком ACUM в
составе партий "Действие и солидарность" и "Платформа
Достоинство и Правда".
Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности
Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными
коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций,
помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском
сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего
депутатского корпуса.