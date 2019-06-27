Развитие и укрепление сотрудничества законодателей России и Молдавии обсудили в четверг, 27 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава парламента Молдавии Зинаида Гречаный. Председатель нижней палаты выразил надежду, что эта встреча придаст импульс отношениям двух стран.

Развитие и укрепление сотрудничества законодателей России и Молдавии обсудили в четверг, 27 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава парламента Молдавии Зинаида Гречаный. Председатель нижней палаты выразил надежду, что эта встреча придаст импульс отношениям двух стран.Посещение России – первый официальный визит для Гречаный вкачестве спикера молдавского парламента. Этот факт отметил в беседе со своейколлегой спикер Госдумы. "Вы приехали к своим друзьям в Россию, котораяискренне и много делает для того, чтобы в Республике Молдова был мир ипроцветание", – сказал Володин.Через парламенты народы общаются друг с другом, поэтомукрайне важно, чтобы у законодателей двух стран выло взаимопонимание, подчеркнулпредседатель нижней палаты. Он выразил надежду, что укрепление межпарламентского взаимодействия придастимпульс сотрудничеству Москвы и Кишинева в целом.Володин напомнил, что долгое время между законодательнымиорганами двух стран отсутствовал диалог, что вредило обеим сторонам. Он призвал свою молдавскую коллегу обсуждать актуальные вопросы вотношениях России и Молдавии.В свою очередь Зинаида Гречаный поблагодарила Россию заподдержку, которую она оказала Молдавии в ходе недавнего политического кризисав республике. Сотрудничество должно развиваться не только между парламентами в целом, но и науровне фракций, а также в рамках недавно заработавшей межправительственнойкомиссии, сказала законодатель.По ее словам, многое для развития отношений Москвы иКишинева делают президенты России и Молдавии Владимир Путин и Игорь Додон.Вопросов для обсуждения у двух стран накопилосьдействительно немало. Один из них – энергетический. Гречаный выразилауверенность, что общими усилиями Россия и Молдавия договорятся о поставках газачерез Украину.Крайне важен для Кишинева и доступ своих товаров нароссийский рынок сбыта, подчеркнуал глава республиканского парламента."Надо, чтобы эти товары продвигались свободно, не по каким-то спискам.Самое главное, чтобы было качество, и это в наших интересах", – отметилазаконодатель.После переговоров с Вячеславом Володиным Зинаида Гречаныйвыступила на пленарном заседании нижней палаты. Обращаясь к российскимпарламентариям, политик констатировала, что сбой в отношениях двух стран почтипреодолен.По ее словам, Россия и Молдавия должны укреплятьсотрудничество в энергетике и сфере инвестиций, а также вместе работать надрешением вопроса Приднестровья в интересах людей по обеим берегам Днестра.Также Гречаный призвала укреплять взаимодействие Москвы и Кишинева в культурнойи образовательной сферах, выстраивать диалог по вопросу защиты молдавскихтрудовых мигрантов.В конце выступления политик поблагодарила депутатов Госдумыза сотрудничество.Кресло спикера парламента Молдавии Зинаида Гречаный заняла вначале июня. Это произошло после формирования коалиции между поддерживающейпрезидента Игоря Додона Партией социалистов и проевропейским блоком ACUM всоставе партий "Действие и солидарность" и "ПлатформаДостоинство и Правда".Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельностиГосдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежнымиколлегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций,помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентскомсотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнегодепутатского корпуса.