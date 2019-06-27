В рамках предсезонного турнира Ростов на поле стадиона Шпортплац ТСВ в австрийском городе Пеллау обыграл московский Спартак со счетом 2:0.

В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0.У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.В следующем матче на сборах в Австрии подопечные Валерия Карпина в воскресенье, 30 июня сыграют с "Краснодаром", а "красно-белые" в тот же день встретятся с ЦСКА.