Английский форвард клуба MLS Ди Си Юнайтед Уэйн Руни стал главным героем встречи регулярного чемпионата против Орландо. 33-летний футболист сумел поразить ворота соперника со своей половины поля. Его гол оказался победным.

Английский форвард клуба MLS "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни стал главным героем встречи регулярного чемпионата против "Орландо". 33-летний футболист сумел поразить ворота соперника со своей половины поля. Его гол оказался победным.Руни отличился на 10-й минуте игры. Форвард "Ди Си Юнайтед" увидел, что вратарь "Орландо" далеко вышел из ворот, и принял решение перебросить голкипера. Удар англичанина со своей половины поля достиг цели.WAYNE ROONEY FROM PAST MIDFIELD!!!! pic.twitter.com/dJ5BriAOx3— Major League Soccer (@MLS) 27 июня 2019 г.Этот гол для Руни стал уже девятым в нынешнем чемпионате. Отметим, что капитан "Ди Си Юнайтед" является лучшим бомбардиром команды.