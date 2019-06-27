Директор группы Високосный год сообщил, что в минувший вторник, 25 июня, в Москве на 47-м году жизни скончался основатель и солист коллектива Илья Калинников. Причиной смерти стала остановка сердца.

Директор группы "Високосный год" сообщил, что в минувший вторник, 25 июня, в Москве на 47-м году жизни скончался основатель и солист коллектива Илья Калинников. Причиной смерти стала остановка сердца.Илья Калинников — автор таких популярных в свое время хитов, как "Метро", "Лучшая песня о любви", "Тихий огонек" и многих других. В последние годы он практически не появлялся на публике, передает РИА Новости.