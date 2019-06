27.06.2019

2019-06-27 11:10:32

Скончался отец Эминема

Отец популярного хип-хоп-исполнителя Эминема скончался в возрасте 67 лет от сердечного приступа. Маршалл Брюс Мэтерс-младший умер в собственном доме в штате Индиана. Об этом сообщает "" со ссылкой на Twitter.



Отмечается, что мужчина ушел из семьи, когда Эминему было всего два года, и с тех пор больше никогда не пытался связаться с сыном. Впоследствии артист посвятил нерадивому отцу песни Cleanin 'Out My Closet и My Name Is, сообщает телеканал "".