Владимир Соловьев прокомментировал выпады в свой адрес со
стороны вдовы Сергея Доренко. Ведущий предположил, что таким образом Юлия
Доренко борется со стрессом.
Владимир Соловьев прокомментировал выпады в свой адрес со
стороны вдовы Сергея Доренко. Ведущий предположил, что таким образом Юлия
Доренко борется со стрессом.
Владимир Соловьев сочувствует горю Юлии Доренко и не намерен
отвечать на оскорбления. Ведущий предположил, что подобные публикации помогают
утешиться вдове Сергея Доренко.
"Мне печально, что госпожа Доренко, которая переживает
по поводу гибели близкого человека, вынуждена еще заниматься такими
публикациями. Видно, что каждый по-своему борется со стрессом. Я же ей желаю
всего самого хорошего", – цитирует Владимира Соловьева агентство "Ридус".
Ведущий добавил, что не знаком Юлией Доренко лично.
Днем ранее в эфире радиостанции "Вести FM"
обвинил Доренко в предательстве. Ведущий напомнил, что во
время Оранжевой революции на Украине в 2004 году журналист выступал на киевском
Майдане и негативно высказывался в адрес президента России.
Юлия Доренко не оставила выпад ведущего без внимания. В
соцсети она напомнила, как ее покойный муж назвал "мерзкой
карлицей" и "хлопотливой тетенькой", пишет . Слова Соловьева не понравились и новому главреду радиостанции
"Говорит Москва", которую ранее возглавлял Доренко, Роману Бабаяну.
Он отметил, что со стороны ведущего некрасиво говорить в таком тоне о покойном
коллеге.