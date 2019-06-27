Владимир Соловьев прокомментировал выпады в свой адрес со стороны вдовы Сергея Доренко. Ведущий предположил, что таким образом Юлия Доренко борется со стрессом.

Владимир Соловьев прокомментировал выпады в свой адрес состороны вдовы Сергея Доренко. Ведущий предположил, что таким образом ЮлияДоренко борется со стрессом.Владимир Соловьев сочувствует горю Юлии Доренко и не намеренотвечать на оскорбления. Ведущий предположил, что подобные публикации помогаютутешиться вдове Сергея Доренко."Мне печально, что госпожа Доренко, которая переживаетпо поводу гибели близкого человека, вынуждена еще заниматься такимипубликациями. Видно, что каждый по-своему борется со стрессом. Я же ей желаювсего самого хорошего", – цитирует Владимира Соловьева агентство "Ридус".Ведущий добавил, что не знаком Юлией Доренко лично.Днем ранее в эфире радиостанции "Вести FM"обвинил Доренко в предательстве. Ведущий напомнил, что вовремя Оранжевой революции на Украине в 2004 году журналист выступал на киевскомМайдане и негативно высказывался в адрес президента России.Юлия Доренко не оставила выпад ведущего без внимания. Всоцсети она напомнила, как ее покойный муж назвал "мерзкойкарлицей" и "хлопотливой тетенькой", пишет . Слова Соловьева не понравились и новому главреду радиостанции"Говорит Москва", которую ранее возглавлял Доренко, Роману Бабаяну.Он отметил, что со стороны ведущего некрасиво говорить в таком тоне о покойномколлеге.