22 июня 2019 года в 15:00 на территории п. Сосенское произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина...

22 июня 2019 года в 15:00 на территории п. Сосенское произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина.Водитель, управляя предположительно автомобилем «Хендай Солярис», осуществлял движение задним ходом и совершил наезд на пешехода вне зоны действия пешеходного перехода, которая следовала параллельно движению транспортного средства в попутном направлении, после чего скрылся с места ДТП. На автомашине остались характерные повреждения задней части.Уважаемые граждане! Просьба очевидцев ДТП позвонить по телефонам: 8 (926)127-09-87, 8 (925) 411-18-08.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79