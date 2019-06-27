Пожилой человек попросил водителя такси снять для него деньги в банкомате для оплаты поездки и сообщил ему пин-код, после чего злоумышленник списал все имеющиеся на карте денежные средства...

Оперуполномоченными ОУР Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы задержан подозреваемый в краже средств с банковского счета жителя района.В полицию обратился 70-летний мужчина, проживающий на улице Исаковского. Он сообщил, что с его банковской карты были списаны деньги. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в Восточном административном округе г. Москве по подозрению в совершении данного противоправного деяния задержан 29-летний мужчина.Установлено, что злоумышленник – водитель такси, подвозил потерпевшего до нужного адреса. После завершения поездки выяснилось, что у пассажира не хватает наличных денег. Пожилой человек попросил водителя такси снять для него деньги в банкомате для оплаты поездки и сообщил ему пин-код, что позволило злоумышленнику списать все имеющиеся на карте денежные средства – 10 тысяч рублей.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Строгино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56