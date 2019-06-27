После того, как потерпевший и его знакомая вышли из машины, трое неизвестных выбежали из автомобиля и произвели в сторону мужчины не менее 5 выстрелов...

«Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Капотня г. Москвы задержали троих приезжих, подозреваемых в хулиганстве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о том, что во дворе жилого дома в 5-м квартале Капотни произошла стрельба.Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались трое приезжих мужчин в возрасте от 25 до 34 лет.Установлено, что после того, как потерпевший и его знакомая вышли из машины, трое неизвестных выбежали из рядом стоящего автомобиля. Один из нападавших произвел в сторону заявителя не менее 5 выстрелов из предмета, похожего на пистолет. С полученными ранениями шеи и спины пострадавший был доставлен в медицинское учреждение столицы. В настоящее время жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.В ходе обыска у одного из подозреваемых был найден и изъят травматический пистолет, на который у мужчины имелось разрешение.По данному факту следствием ОМВД России по району Капотня г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 «Хулиганство». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УК РФ.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18