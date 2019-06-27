Автокраны известных производителей могут похвастаться отличными техническими характеристиками. Благодаря такой технике можно ускорить рабочие процессы на стройке и выполнить необходимые задачи без волокиты и в сжатые сроки

Автокраны известных производителей могут похвастаться отличными техническими характеристиками. Благодаря такой технике можно ускорить рабочие процессы на стройке и выполнить необходимые задачи без волокиты и в сжатые сроки. Если вам нужен автокран, самое время заказать его в нашей компании. Мы предложим лучшие условия и большой выбор агрегатов с различными возможностями.

Спецтехника нашего автопарка

Мобильная самоходная техника, арендованная в нашей компании, оперативно доставляется на объект заказчика под управлением опытного машиниста. Главный плюс агрегата - возможность без труда передвигаться к объекту работ. Среди других плюсов самоходных установок:

● Маневренность даже на тесном объекте;

● Легкое и безопасное управление агрегатом при условии, что за пультом опытный машинист, соблюдающий правила безопасности.

В каталоге нашей компании вы легко найдете агрегаты различных марок. Для работы можно взять технику:

● «Ивановец»;

● «Галичанин»;

● «Клинцы»;

● «Liebherr».

Каждая модель спецтехники имеет свои технические показатели, особенности и возможности. Чтобы узнать о свойствах агрегата, полистайте каталог установок. Заказать автокран можно на пару часов либо на длительный срок. Сроки аренды будут зависеть от задуманного объема работ на объекте.

Особенности автокрана 50 тонн

Аренда автокрана 50 тонн в области - финансово выгодное решение, ведь покупка техники для личного пользования обойдется очень дорого. Услуга аренды позволяет отказаться от дорогостоящей покупки спецтехники для личного пользования.

Отвечая на вопрос о том, почему покупка техники невыгодна, можно выделить несколько моментов:

● Агрегаты нуждаются в регулярных проверках;

● Требуется территория для хранения;

● Нужно закупать автозапчасти и топливо для корректной работы агрегата.

Перечисленные выше моменты без труда выполняют наши специалисты. У нас в автопарке техника, которая регулярно подвергается техническим проверкам и всегда готова к выезду на объект заказчика.

В каталоге нашей компании представлены современные агрегаты, каждый из которых имеет свои технические свойства. Полистав каталог изделий, вы отыщете наиболее подходящий вариант и взять его в пользование на одну или несколько смен.

Спецтехника без труда выполняет разноплановые задачи. Можно выделить такие свойства и характеристики самоходной установки 50 тонн:

● Базовая стрела - 38 метров;

● 16 метровый удлинитель;

● Небольшой размер, что обеспечивает мобильность техники в стесненных условиях;

● маневренность крана;

● Производительный двигатель;

● Современный механизм защиты, гарантирующий безопасность во время рабочего процесса;

● Экономный расход топлива.

Заказать автокран 50 тонн, а также другие модели спецтехники можно прямо сейчас в нашей компании. Мы предоставим автокран в области по лучшей цене.

Сфера использования самоходных установок

Автокраны применяются для выполнения разных работ. Целесообразно взять в аренду автокран для оперативного выполнения работ в:

● строительстве

● дорожной сфере;

● службе МЧС при устранении завалов;

● монтажном деле;

● погрузке и разгрузке.

Модели самоходных кранов, представленные в каталоге нашей компании, монтируются на крепком и надежном шасси. Автокран 50 тонн дополняется телескопической четырехсекционной стрелой, двухсекционным гуськом на 16 метров, микропроцессорным ограничителем. Корректная загрузка агрегата, длина и вылет стрелы - все это легко отслеживается благодаря микропроцессорной системе. Она фиксирует и выдает величину груза, подсаженного на крюк.

Оператор может проследить за возможным уровнем поднятия груза на исходной высоте. Внимание уделяется системе безопасности, чтобы работы на строительном объекте шли без казусов. Зона функционирования агрегата автоматически уменьшается, если работы осуществляются на небольшом по площади объекте.

Аренду агрегата 50 тонн стоит заказать при планировании работ на объекте с грунтовыми водами. Исправно функционирует автокран при колебаниях температуры.

Почему стоит заказывать в специализированной компании?

В течение долгих лет мы предоставляем услуги аренды спецтехники. У нас множество клиентов, которые на регулярной основе берут в пользование самоходные установки из нашего автопарка.

Техника, предоставляемая нашей компанией, всегда в исправном состоянии. Агрегаты регулярно осматриваются специалистами на дефекты и неисправности. Благодаря ответственному подходу к работе наши услуги всегда востребованы.

Мы готовы предложить не только лучшую технику, но также опытных машинистов. Крановщики грамотно выполняют свою работу, продуктивно управляют автокраном, соблюдая нормы безопасности.

Наши клиенты могут рассчитывать на:

● Огромный выбор агрегатов известных отечественных и зарубежных производителей;

● Доступные цены на аренду;

● Консультации и ответы на интересующие вопросы. Если вы не можете подобрать технику, менеджеры помогут с выбором автокрана.

● Индивидуальный подход к клиентам.

Наша цель - предоставлять автокраны в пользование, делать это максимально выгодно для клиента. Именно поэтому нам доверяют, с удовольствием сотрудничают на постоянной основе.

Работы на объекте замедлились и требуется мощный и производительный помощник в виде автокрана? Закажите его у нас, полистав каталог. Сообщите о выборе менеджерам. Заказы оформляются быстро и в течение короткого периода на вашей строительной площадке появится производительный помощник. Мы также предложим опытного крановщика, который будет управлять техникой.