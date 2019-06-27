В США, Коста-Рике и на Ямайке завершился групповой этап футбольного чемпионата Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна – Золотой кубок КОНКАКАФ. В заключительном матче группы D американцы обыграли Панаму со счетом 1:0 и с первого места вышли в плей-офф турнира.

В США, Коста-Рике и на Ямайке завершился групповой этап футбольного чемпионата Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна – Золотой кубок КОНКАКАФ. В заключительном матче группы D американцы обыграли Панаму со счетом 1:0 и с первого места вышли в плей-офф турнира.В четвертьфинале сборная США встретится с командой Кюрасао, ставшей второй в группе С. Остальные пары плей-офф выглядят следующим образом: Гаити – Канада, Ямайка – Панама и Мексика – Коста-Рика.Четвертьфиналы состоятся 29 и 30 июня в Хьюстоне и Филадельфии. Финал Золотого кубка КОНКАКАФ пройдет в Чикаго 7 июля.