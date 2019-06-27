Певицы Алена Кравец и Юлия Началова были знакомы, часто пересекались на съемках и на концертах. Поэтому скоропостижную смерть коллеги Алена восприняла как личную трагедию. И посвятила ей композицию Я не такая, как все, которая уже доступна на всех цифровых носителях.

Певицы Алена Кравец и Юлия Началова были знакомы, часто пересекались на съемках и на концертах. Поэтому скоропостижную смерть коллеги Алена восприняла как личную трагедию. И посвятила ей композицию "Я не такая, как все", которая уже доступна на всех цифровых носителях."Мы познакомились с Юлей на моем выпускном вечере, – вздыхает Алена. – Потом уже были совместные выступления, съемки, пересекались с ней и на студии. У нас была очень близкая душевная связь! Кстати, именно в тот момент, когда я записывала последние ноты песни "Я не такая, как все", пришла страшная новость – сердце Юли перестало биться. Для меня это стало ударом, ведь наши дочери – почти ровесницы! И тогда я решила, что посвящу эту композицию Началовой, которая была не такой, как все, и теперь стала ангелом"."Я не могу переставать любить, я не могу переставать мечтать, я не могу переставать хотеть", – поет Алена. И когда проецируешь эти строчки на ушедшую от нас в марте Юле, понимаешь, как точно, как емко, как пронзительно звучат они. Вся песня соткана из любви, из нежности, из грусти!"Я вложила в эту композицию всю душу, все переполняющие меня эмоции и чувства, – говорит Алена. – Мне хотелось поделиться своим настроением, хотелось признаться в любви Юлечке и поблагодарить ее за то, что была на этой земле, радовала собой и оставалась нашим солнышком. Хочу, чтоб ее поклонники оценили эту мой работу памяти Началовой!"Напомним, что ранее красавица Кравец заявила о готовности взять на воспитание 13-летнюю дочь покойной певицы Веру Алдонину – научить ее хорошим манерам, этикету, музыке, хореографии, ввести в свет. Словом, сделать из нее настоящую леди, как сама Алена.