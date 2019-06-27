Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей

Сумма ущерба составила 20 тысяч рублейЖителя Судогодского района обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В апреле в полицию обратился мужчина, рассказавший, из его гаража пропал мотор от лодки. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.Правоохранители установили личность злоумышленника.Мужчина, проходя мимо чужого гаража, заметил, что дверь не заперта. Заглянув внутрь, он заметил мотор от лодки и, пользуясь тем, что в гараже никого нет, украл имущество, которое потом продал.Уголовное дело передано в суд.