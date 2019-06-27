27.06.2019

2019-06-27 09:00:49

Трампу прилюдно плюнули в лицо

В баре Чикаго работница плюнула в лицо сыну президента Соединенных Штатов. Эрик Трамп был возмущен поступком женщины и назвал его "отвратительным". Виновницу немедленно задержали сотрудники Секретной службы, сообщает телеканал "".



Наследник американского лидера обвинил в произошедшем демократов. По его мнению, сторонники партии не обладают культурой. "Если кто-то настолько нездоров, что опускается до того, чтобы плевать в людей, это лишь подчеркивает нездоровое состояние и отчаяние, а также то, что мы выигрываем", – цитирует бизнесмена .



Сотрудницу временно отстранили от работы. В данный момент компания Alinea Group, которая владеет баром, разбирается в инциденте, передает .