Любовь Успенская стала участницей страшной сцены. В результате криминальных разборок погибло несколько человек.

Любовь Успенская стала участницей страшной сцены. В результате криминальных разборок погибло несколько человек.Любовь Успенская стала очередным звездным гостем YouTube-шоу Насти Ивлеевой AGENTSHOW. 65-летняя исполнительница откровенно рассказала о том, как непросто складывалась ее карьера. До того как прославиться, она пела в ресторанах Кисловодска, Еревана, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Успенская жила в эмиграции и настоящую славу приобрела в лихие 90-е. С тех пор почти каждый год исполнительница получает премию “Шансон года” и считается королевой этого жанра.Однажды артистка попала под расстрел. Она приехала петь на день рождения и даже представить не могла, как печально закончится этот праздник. "После дня рождения на наших глазах шестерых расстреляли. Трупы я видела на снегу... Там была борьба за власть, группировки... Я не знаю, кто его расстрелял. Но то, что он кому-то мешал... Охрану тоже расстреляли... Я видела, в меня не попали. Я думаю, плохо стреляли", – рассказала Любовь Успенская.Услышав эту страшную историю, ведущая Настя Ивлеева буквально изменилась в лице. А недавно королева шансона снова столкнулась лицом к лицу с огнестрельным оружием. К счастью, в этот раз обошлось без жертв. Любовь Успенская сняла клип, в котором предстала в образе Бонни. "Нам привезли настоящее оружие. Я держала настоящий автомат. Мне очень понравилось... И не только мне", – сообщила популярная исполнительница.