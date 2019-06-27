Их общий объем - 297 кубических метров

Их общий объем - 297 кубических метровАлександровская городская прокуратура нашла несколько несанкционированных свалок бытовых отходов.Специалисты ведомства выявили 11 несанкционированных свалок бытовых отходов в Карабаново, Струнино, Андреевском и Каринском сельских поселениях в местах общим объемом 297 кубических метров.Прокурор внес представления об устранении нарушений главам администрацией Струнино, Карабаново, Каринского сельского поселения, Андреевского сельского поселения.