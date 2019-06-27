Рядом со станцией Ломовое Архангельской области пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали трое детей.

Рядом со станцией Ломовое Архангельской области пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали трое детей.По информации регионального МЧС, в нарушение правил дорожного движения автомашина выехала на железнодорожные пути перед приближающимся поездом, передает ТАСС. Несмотря на все предпринятые машинистом меры, избежать столкновения не удалось.В автомобиле находились четверо детей в возрасте от 13 до 16 лет. Находившаяся за рулем 16-летняя девушка при столкновении погибла, остальные трое — две девочки в возрасте 13 и 14 лет и 16-летний юноша — получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были эвакуированы с места ДТП с использованием вертолета.