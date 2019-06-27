К проведению мероприятий по безопасности дорожного движения стражи порядка привлекли волонтеров и представителей администрации.

ОГИБДД Отд МВД России по Гороховецкому району провели акцию «Водители, двигайтесь навстречу безопасности!», направленную на привлечение внимания общественности к проблеме аварийности, связанной с превышением скоростного режима, управлением транспортом в состоянии опьянения, а так же пренебрежении использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке пассажиров. В мероприятии приняли участие волонтерское движение «Добровольцы», представители местной администрации.В ходе акции сказочный персонаж - Карлсон призывал участников дорожного движения не «летать» по дорожным магистралям, а соблюдать скоростной режим, обязательно управлять автомобилем только пристегнувшись ремнем безопасности, и не забывать, что самых маленьких пассажиров нужно перевозить в детском кресле. Дорожные полицейские при поддержке несовершеннолетних ребят распространяли печатные материалы среди автоводителей.Также сотрудники органов внутренних дел провели ряд мероприятий по безопасному управлению велосипедом. В летнее время одним из самых популярных средств передвижения, используемых подростками, являются велосипеды. Инспекторы ГИБДД приехали к ребятам, посещающим детский оздоровительный лагерь «Родник». Полезную профилактическую информацию госавтоинспекторы сопроводили тематическими видеороликами.Практический экзамен по вождению велосипеда полицейские провели на базе Гороховецкой автомобильной школы с ребятами детских оздоровительных лагерей «Волна» и «Солнцеград». Прежде, чем приступить к выполнению практических занятий, ребятам напомнили о правилах безопасного поведения на дороге, объяснили значимость экипировки, разъяснили основные правила дорожного движения и правила подачи поворотов при движении на велосипеде.