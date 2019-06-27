В среду, 26 июня в Москве состоялась презентация профессионального женского гандбольного клуба ЦСКА, который дебетирует в российской Суперлиге в сезоне-2019/20.

В среду, 26 июня в Москве состоялась презентация профессионального женского гандбольного клуба ЦСКА, который дебетирует в российской Суперлиге в сезоне-2019/20.В презентации приняли участие президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов, капитан сборной России, олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева и главный тренер ПГК ЦСКА Ян Лесли.Первым слово взял Сергей Шишкарев: "Мы объявляем о создании нового Профессионального гандбольного клуба ЦСКА. 19 апреля была подписана лицензия о создании новой команды. Проект ПГК ЦСКА получил поддержку в Министерстве обороны. Тимур Вадимович Иванов не только поддержал идею, но и возглавил Попечительский совет. Через этот проект мы постараемся не только возобновить интерес к гандболу, как к спорту, но и создать базовый клуб для сборной России".Тимур Иванов заявил: "Министерство обороны не только уделяет серьезное внимание физической подготовке военнослужащих, но и исторически поддерживает спорт высших достижений.Центральный спортивный клуб армии – традиционно клуб победителей. В прошедшем спортивном сезоне хоккейный ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, баскетбольный ЦСКА выиграл Евролигу, а футбольный ЦСКА является действующим обладателем Суперкубка России.Сегодня семья ЦСКА пополнилась новым клубом – гандбольным. Хочется пожелать ПГК ЦСКА столь же успешно выступать на российской и международной арене, радовать болельщиков результативной игрой и дарить нам всем праздник.Как Председатель Попечительского совета профессионального гандбольного клуба ЦСКА основной своей задачей вижу содействие во всех видах деятельности клуба. В том числе в привлечении дополнительных финансовых ресурсов для комплектования команды и тренерского штаба, где у нас 10 игроков, выступавших и выступающих за сборную России и три олимпийские чемпионки Рио. А также в обеспечении условий для тренировочного и соревновательного процесса путем появления спонсоров и партнеров.Наши армейские красно-синие трибуны скандируют прекрасные слова: Мы – ЦСКА! Мы победим! Пусть на матчах гандбольного ЦСКА этот лозунг звучит с новой силой!".В ходе пресс-конференции было рассказано о целях и планах новой команды на предстоящий сезон. Журналистам и гостям мероприятия показали презентационный ролик ПГК ЦСКА. После этого Дарья Дмитриева вручила подарок Тимуру Иванову — игровую форму команды в сезоне-2019/20."Я очень рада, что такой клуб наконец-то состоялся в таком огромном городе. Это неправильно, что в Москве не было большой гандбольной команды. Для столицы – это очень крутая новость", – сказала Дмитриева сказала: Кроме того, она рассказала, что о своем назначении на должность капитана клуба узнала лишь незадолго до начала пресс-конференции.Главный тренер ПГК ЦСКА Ян Лесли отметил, что это новая глава для него и он очень рад быть тренером ЦСКА: "Когда получил приглашение, то прежде всего я переговорил с женой и согласился. Я с нетерпением жду начала работы. В нашем составе будет представлено много мастеровитых игроков с опытом игры в России, Швеции и других гандбольных странах. Дарья Дмитриева – одна из них. В нашем ростере 20 игроков, мы отобрали ведущих гандболисток, в том числе игроков сборной России".