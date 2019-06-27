Стоимость этих работ составит почти 6 миллионов рублей

Стоимость этих работ составит почти 6 миллионов рублейДом в Муроме, пострадавший из-за хлопка газа, восстановят. Об этом сообщил глава округа Евгений Рычков.По заключению экспертов, для того, чтобы жители трех подъездов вернулись в свои квартиры, сначала нужно провести аварийно-страховочные работы и укрепить металлоконструкциями первый подъезд.Стоимость этих работ составит почти 6 миллионов рублей, срок выполнения – (при условии оперативного включения самих жителей) определили до 31-го августа. Однако сами жители должны провести общее собрание по этому вопросу.По поручению губернатора Владимира Сипягина местные власти контролируют ситуацию в Муроме, чтобы максимально оперативно обеспечить людям поддержку.