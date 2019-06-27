Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 20 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В апреле в полицию обратился местный житель, сообщивший, из его гаража похищен мотора от лодки. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 20 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность злоумышленника.По версии следствия, фигурант, проходя мимо чужого гаража, заметил, что дверь помещения не заперта. Заглянув внутрь, он увидел мотор от лодки и, пользуясь тем, что в помещении никого нет, похитил имущество, которое впоследствии продал.Похищенный мотор был изъят сотрудниками полиции.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.