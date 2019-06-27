Голкипер каталонской Барселоны Яспер Силлессен продолжит карьеру в Валенсии, 30-летний вратарь подписал соглашение с летучими мышами, рассчитанное на четыре сезона – до 2023 года.

Голкипер каталонской "Барселоны" Яспер Силлессен продолжит карьеру в "Валенсии", 30-летний вратарь подписал соглашение с "летучими мышами", рассчитанное на четыре сезона – до 2023 года.Силлессен перешел в "Барселону" летом 2016 года из "Аякса" за 13 миллионов евро. Как сообщает пресс-служба каталонцев. "Валенсия" за переход вратаря заплатила 35 миллионов евро.De los pies a la cabeza y con mucho estilo