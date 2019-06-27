О ликвидации сотрудниками полиции интернет-магазина с фруктовым названием, на протяжении двух лет торговавшего наркотиками, и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

«Вишня» с привкусом «синтетики»Воронежские оперативники пресекли деятельность интернет-магазина с фруктовым названием, на протяжении двух лет торговавшего наркотиками. Слово «вишня» в среде местных потребителей зелья уже ассоциировалось с «солью» и спайсами, заказать которые они могли, не выходя из дома. А значит, с наименьшим риском быть пойманными. Как удалось разоблачить сетевых драгдилеров – читайте в газете «Щит и меч».Хотел как Марадона, или Встреча много лет спустяВ детстве они были друзьями: росли в одном дворе, гоняли мяч, лазили по деревьям. Но дороги разошлись. Один поступил в мединститут, другой подсел на наркотики и ради дозы пошёл на преступление. Встретились спустя годы в палате реанимационного отделения… Врач, переживший смерть товарища, поделился непридуманной историей.Железный ЩербакИменно так бывшие сослуживцы и молодые новосибирские полицейские до сих пор называют 94-летнего полковника милиции в отставке Евгения Щербака. Он отдал службе почти три десятка лет, пройдя путь от простого оперативника до начальника РУВД. Железный характер приобрёл в суровое военное время. По сей день сохранил интерес к жизни и богатырскую силу.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 24, а также на интернет-странице издания.