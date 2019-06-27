Там обсудили развитие национальной сети автомобильных дорог и организации безопасного дорожного движения

Там обсудили развитие национальной сети автомобильных дорог и организации безопасного дорожного движения26 июня Губернатор Владимир Сипягин принял участие в заседании Государственного совета Российской Федерации по вопросу «О развитии национальной сети автомобильных дорог и организации безопасного дорожного движения».Как сообщил Владимир Сипягин, в ходе мероприятия обсуждались предложения по совершенствованию подходов к реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», подготовленные соответствующей рабочей группой Госсовета, а также участниками двухдневного семинара для глав субъектов Российской Федерации в Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия – страна возможностей». Семинар проходил 24 и 25 июня, в нем принял участие Губернатор Владимирской области.«Развитие транспортной инфраструктуры имеет огромное значение для совершения экономического прорыва в стране и в нашей области в частности. Качественные, удобно расположенные и безопасные дороги – это сохранение жизни и здоровья людей, это гарантированная и оперативная доставка товаров потребителям, это своевременно оказанные людям услуги, – прокомментировал актуальность повестки заседания Владимир Сипягин. – Владимир Владимирович Путин ставит перед нами задачу развивать общероссийскую транспортную сеть с прицелом на её интеграцию с транспортными артериями стран Евразии. Автодороги нашего региона фактически уже являются частью стратегически важного «экономического коридора», соединяющего государства Евразийского континента. Для нас это не только большое преимущество, но и большая ответственность».Владимирская область в 2019 году приступила к работе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К 2024 году предстоит увеличить долю протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, – с 47,7 процента в 2018 году до 51,5 процента; увеличить долю протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, – с 59,1 процента в 2018 году до 85,3 процента; снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в 2 раза и увеличить количество стационарных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения в 2,11 раза от базового количества 2017 года. Перед регионом также поставлен ряд задач, направленных на повышение качества дорожного покрытия.На достижение целевых показателей региональной составляющей нацпроекта из федерального бюджета с 2019 по 2024 годы планируется направить 3 млрд 597,3 млн рублей, из них на Владимирскую городскую агломерацию – 3 млрд 456 млн рублей.За весь период реализации национального проекта планируется привести в нормативное состояние 480,9 км автодорог области. Из них 140,2 км автомобильных дорог местного значения и 340,7 км – регионального и межмуниципального значения.В соответствии с контрольной точкой 4 июня 2019 года по всем 45 объектам, реализуемым в 2019 году в регионе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», заключены контракты с подрядными организациями. На 30 объектах работы начаты, по остальным – они пройдут в соответствии с графиками, составленными с учётом переноса инженерных коммуникаций и других необходимых операций.За текущий год в ходе реализации нацпроекта планируется привести в нормативное состояние 55,6 км автодорог регионального и межмуниципального значения и 23,8 км дорог местного значения, включённых во Владимирскую городскую агломерацию. Долевое участие области в реализации проекта обеспечено.