В соревнованиях участвуют 210 человек

В соревнованиях участвуют 210 человекВоспитанница владимирской областной СШОР по тяжёлой атлетике имени П.В. Кузнецова Ирина Фурдик завоевала «серебро» на чемпионате России по тяжёлой атлетике. Он проходит с 24-го июня по 1-ое июля в Новосибирске.Ирина Фурдик, выступающая в весовой категории «55 килограмм», показала результат по сумме двоеборья 168 килограмм (рывок - 75 килограмм, толчок - 93 килограмм).Всего в соревнованиях участвуют 110 человек – 90 девушек и 120 юношей с разных уголков страны. Владимирскую область представляют 5 спортсменов. Соревнования считаются отборочными на чемпионат и первенство Европы по тяжёлой атлетике, которые пройдут осенью.