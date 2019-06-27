Мероприятия проводят при поддержке департамента социальной защиты населения областной администрации
Мероприятия проводят при поддержке департамента социальной защиты населения областной администрации
Во Владимирской области стартовал цикл мероприятий, приуроченный к празднованию 75-летия региона.
Так, в Киржаче для детей группы кратковременного пребывания Киржачского комплексного центра провели краеведческую экскурсию по городу «Любимая Киржачская земля», на которой ребята узнали об истории края и знаменитых земляках.
В Вязниковском районе в пансионате им. Е.П. Глинки прошла областная семейная акция «Гостиная счастья». На праздник были приглашены представители семей-юбиляров супружеской жизни (50-60 лет), семейных династий и многодетных семей, которые поделились своими традициями и секретами семейного счастья. Для участников прозвучали песни в исполнении солистов Дома народного творчества.
Воспитанники Собинского социально-реабилитационного центра посетили дом-музей отца русской авиации Н.Е.Жуковского, где познакомились с лучшими семейными парами района, приняли участие в мастер-классах, побывали на литературном пикнике и совершили экскурсию по дому, где родился и вырос великий русский учёный.
Дети с ограниченными возможностями смогли отдохнуть в оздоровительно-реабилитационном лагере «Непоседы», организованном при Петушинском комплексном центре социального обслуживания населения. Ребята побывали в виртуальном путешествии по Золотому кольцу России, съездили в Покров, где посетили фабрику «Покровский пряник» с экскурсией, мастер-классами и угощением.
Также в рамках мероприятий к 75-летию образования Владимирской области для воспитанников летней оздоровительно-реабилитационной группы «Улыбка» Камешковского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в музее-усадьбе Танеевых в селе Маринино прошли «Марининские игры». Дети узнали множество интересных фактов о старинных играх, познакомились с удивительными предметами старины, приняли участие в дворянских и народных играх (крокет, серсо, кубарь, бирюльки) и смогли поиграть на забытых музыкальных инструментах.
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