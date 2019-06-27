Участники «круглого стола» обсудили опыт работ в области профилактики наркомании на территории региона.

Во Владимире на базе областного наркологического диспансера прошёл круглый стол, посвященный проблемам незаконного оборота наркотических средств и их не медицинского потребления в современном обществе.В мероприятии приняли участие сотрудники регионального УМВД, областного наркологического диспансера, представители администрации, медицинских учреждений и заинтересованных органов профилактики, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области.Участники заседания обсудили вопросы взаимодействия в сфере профилактики потребления наркотических средств несовершеннолетними, отметив важность сотрудничества с общественными организациями по вопросам реабилитации наркопотребителей.Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области Петр Бузин совместно с представителем комитета по молодежной политике Светланой Жировой наградили 14-летнего владимирца Никиту Моисеева за содействие в задержании подозреваемого в распространении наркотиков.В своем выступлении начальник УНК сделал акцент на важной роли взаимодействия полиции, медицинских организаций и органов профилактики, отметив эффективность проводимых совместных профилактических мероприятий.В заключении все участники «круглого стола» отметили важность проводимой совместной работы и договорились о мероприятиях, которые будут реализованы в ближайшее время.