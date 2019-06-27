Всего он организовал не менее 8-ми тайников с наркотиками

Всего он организовал не менее 8-ми тайников с наркотикамиОктябрьский районный суд вынес приговор ранее судимому владимирцу. Его признали виновным в покушение на незаконный сбыт наркотиков.С декабря 2017 по март 2018 года мужчина состоял в организованной преступной группе, в которой был «закладчиком». Всего он организовал не менее 8-ми тайников с наркотиками во Владимире.Мужчину приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.