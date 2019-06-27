Несколькими днями ранее в полицию поступило сообщение о без вести пропавшей несовершеннолетней жительнице города Покрова.

В Петушинском районе Владимирской области сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух местных жительниц.Несколькими днями ранее в полицию поступило сообщение о без вести пропавшей несовершеннолетней жительнице города Покрова.Правоохранители предприняли комплекс неотложных мер, направленных на розыск пропавшей, в том числе, изучили круг её знакомых, разработали различные версии развития событий.В результате проведенных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали 27-летнего мужчину. Задержанный в ходе допроса следователем СК России указал участок местности, на котором впоследствии были найдены тела пропавшей несовершеннолетней девушки и её подруги.В настоящее время следственными органами по факту убийств возбуждено уголовное дело.Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.