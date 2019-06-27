За прошедшую неделю к врачу обратились 118 человек

За прошедшую неделю к врачу обратились 118 человекС начала сезона активности клещей зарегистрировали 1809 случаев присасываний этих насекомых. В июне активность клещей остается на среднем уровне. За прошедшую неделю к врачу обратились 118 человек, среди них -37 дети.Максимальное количество обращений было во Владимире, в Александровском, Вязниковском и Гусь-Хрустальном районах.Лабораторно исследовали 55 клещей, снятых с людей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружили в одном случае (Вязниковский район).Напоминаем, исследования клещей проводят в лаборатории природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области». Приём насекомых осуществляют по адресу: город Владимир, улица Токарева, дом 5, кабинет 8 с 9:00 до 11:00.