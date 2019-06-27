Алена Водонаева прервала молчание относительно своей частной жизни. Звезда скандально известного телепроекта Дом-2 объявила, что подала на развод.

Алена Водонаева прервала молчание относительно своей частной жизни. Звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" объявила, что подала на развод.О том, что в супружеской жизни Алены Водонаевой и Алексея Косинуса не все гладко, слухи стали ходить еще несколько месяцев назад. И вот теперь гламурная красотка объявила, что подала документы на развод. Причем сделала это вместе с мужем.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram звезда телепроекта "Дом-2" проанализировала свою супружескую жизнь и рассказала, как суметь сохранить человеческие отношения после развода. "Мир состоит из закономерных цепочек, и мы не можем сетовать на то, что он "плохой", пока сами не можем цивилизованно обращаться со своей личной ( во всех смыслах слова) жизнью", – убеждена Алена Водонаева.Красотка высказала мысль, что "только мудрые и воспитанные люди" могут расстаться без скандалов и оскорблений, сохранив не только отношения, но и тайны друг друга, поверенные в период супружества. "Поверьте мне, идеальных людей не существует, и у каждого имеются свои косяки, которые при желании можно перевернуть в любую неудобную сторону, уничтожив человека ( и себя) и тем самым открыть себе ворота в огромный гештальт и энергетическую яму", – заключила звезда "Дома-2".В конце поста Алена Водонаева объявила, что уже 30 июля она будет свободна. Интересно, что после того, как подали на развод, модель с супругом отправились обедать в ресторан. "Не смотря ни на что, мы желаем друг другу только одного – счастья и любви. Мы ценим наше прошлое, настоящее и дружбу. Да. Не получилось. Так бывает. Все хорошо", – заявила Алена Водонаева.