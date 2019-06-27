Певица Елена Темникова стала гостьей эфира YouTube-шоу А поговорить? с Ириной Шихман. Она заявила, что Фадеев и Серябкина крутили роман.

Певица Елена Темникова стала гостьейэфира YouTube-шоу "А поговорить?" с ИринойШихман. Она заявила, что Фадеев и Серябкина крутили роман.Темниковарассказала, что у продюсера группы Serebro Максима Фадеева былалюбовная связь с одной из солисток коллектива Ольгой Серябкиной. По словам певицы,это обстоятельство и рассорило ее с коллегой и подругой."Сначала все было потрясающе. Мы были одной большойсемьей. Пока в коллективе не случилась любовь", – поделилась Темникова подробностямио романе Фадеева и Серябкиной. Она сравнила это с бизнесом: мол, междупартнерами нельзя заводить романтические отношения, иначе наступит крах.По словам Темниковой, она заходила в номер и заставалаобнимающихся Фадеева и Серябкину. При этом свою порочную связь продюсер и исполнительницаскрывали, из-за чего всем становилось неловко. Елена Темникова отметила, что витоге все в группе начали друг другу врать."Мне было стыдно за этот детский сад, что мы развели.Я считала, что люди должны говорить о своих чувствах открыто", – призналасьЕлена Темникова, имея в виду роман . При этом певица подчеркнула,что ушла из группы Serebro вовсе не потому, что на концертах в середине стояла Ольга Серябкина. "Мына самом деле во время песен менялись местами", – заявила знаменитость.Как писали "Дни.ру", Ольга выложила в Instagram новый пост. На видео запечатлены вместе. "Когда вы уже признаетесь, что вы любовники", "Сколько раз вы спали?" – завалили вопросами поклонники.