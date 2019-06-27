Певица Елена Темникова стала гостьей
эфира YouTube-шоу А поговорить? с Ириной
Шихман. Она заявила, что Фадеев и Серябкина крутили роман.
Певица Елена Темникова стала гостьей
эфира YouTube-шоу "А поговорить?" с Ириной
Шихман. Она заявила, что Фадеев и Серябкина крутили роман.
Темникова
рассказала, что у продюсера группы Serebro Максима Фадеева была
любовная связь с одной из солисток коллектива Ольгой Серябкиной. По словам певицы,
это обстоятельство и рассорило ее с коллегой и подругой.
"Сначала все было потрясающе. Мы были одной большой
семьей. Пока в коллективе не случилась любовь", – поделилась Темникова подробностями
о романе Фадеева и Серябкиной. Она сравнила это с бизнесом: мол, между
партнерами нельзя заводить романтические отношения, иначе наступит крах.
По словам Темниковой, она заходила в номер и заставала
обнимающихся Фадеева и Серябкину. При этом свою порочную связь продюсер и исполнительница
скрывали, из-за чего всем становилось неловко. Елена Темникова отметила, что в
итоге все в группе начали друг другу врать.
"Мне было стыдно за этот детский сад, что мы развели.
Я считала, что люди должны говорить о своих чувствах открыто", – призналась
Елена Темникова, имея в виду роман . При этом певица подчеркнула,
что ушла из группы Serebro вовсе не потому, что на концертах в середине стояла Ольга Серябкина. "Мы
на самом деле во время песен менялись местами", – заявила знаменитость.
Как писали "Дни.ру", Ольга выложила в Instagram новый пост. На видео запечатлены вместе. "Когда вы уже признаетесь, что вы любовники", "Сколько раз вы спали?" – завалили вопросами поклонники.