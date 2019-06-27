По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в ночь на четверг, 27 июня, пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе интернет-энциклопедии Wikipedia.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в ночь на четверг, 27 июня, пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе интернет-энциклопедии Wikipedia.Чаще всего с проблемами в работе ресурса сталкиваются пользователи из США, Великобритании, Дании, Германии, других европейских стран, а также России, передает ТАСС. Наибольшее число жалоб – 86 процентов — поступает на проблемы с функционированием сайта, 13 процентов жалоб связаны с авторизацией.