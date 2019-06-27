Их предложил глава региона Владимир Сипягин

Их предложил глава региона Владимир СипягинСегодня, 27-го июня, депутаты ЗакСобрания рассмотрят несколько важных законопроектов, внесённых главой региона Владимиром Сипягиным.Законопроекты напрямую касаются повышения инвестиционной привлекательности Владимирской области. Так, например, губернатор предложил сделать «налоговые каникулы» более выгодными для инвесторов на территории моногородов. Изучив опыт соседних регионов, Владимир Сипягин считает, что необходимо свести к нулю ставку налога, который подлежит зачислению в бюджет области, в течение 5-ти налоговых периодов. Столь выгодным предложением смогут воспользоваться резиденты территорий опережающего социально-экономического развития. Принятие этого закона должно повысить инвестиционную привлекательность моногородов, а также поспособствовать появлению новых рабочих мест и улучшению инфраструктуры.Также Владимир Сипягин внёс на рассмотрение законопроект о продлении до 1-го января 2023 года срока предоставления пониженных ставок налога на прибыль для организаций, которые получают государственную поддержку инвестиционной деятельности, реализующих проекты 2-ой и 3-ей категории. Напомним, до 2020 года установлена пониженная ставка по налогу на прибыль организаций в размере 16,5% и 16% соответственно.